وفاة شخصين وإصابة اثنين بحادث تشغيلي في مصفاة ساسرف‬ بالجبيل

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أعلنت مصفاة ساسرف بالجبيل، وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.
وأفادت المصفاة في بيان لها أنه في يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر ۲۰۱۹م، وفي تمام الساعة ۱۰:۱۷ مساء، استجابت فرق الطوارئ في مصفاة ساسرف بالجبيل لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام موظفي المقاول بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل.
وتابع البيان أنه فور وقوع الحادث، بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث، الذي نتج عنه وبكل أسف وفاة اثنين وإصابة اثنين جميعهم من موظفي المقاول، وتم مراجعة جميع تدابير السلامة اللازمة احترازيًا لمنع وقوع حوادث أخرى.
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