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أكد الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، أن يوم اليوم الأربعاء سيكون بداية الفترة الزمنية الأجمل في شبه الجزيرة العربية، وذلك ببداية نوء الوسم بمنزلة العواء رابع منازل فصل الخريف وأولى منازل الوسم، والتي تطيبُ فيها الأجواء ويبدأ موسم الأمطار على الصحراء.
جدير بالذكر أن نوء الوسم ليس نجمًا، بل هي صفة رافقت هذا الوقت من العام، حيثُ تميزت واتصفت 52 يومًا بنزول المطر فيها على الغالب، كما أن نزول المطر في هذه الفترة من السنة يُنبتُ (الفقع- الشيح- النفل- القيصوم- الخبيز- الحميض- اليهق)، وكافة الأعشاب البرية (الأقحوان- الصفار- الثعاليق- الديدحان) وغيرها.
ويشتملُ نوء الوسم على أربعة منازل من منازل الشمس والقمر، وهي بالتسلسل (العواء- السماك- الغفر- الزبانا).
كانت هذه تفاصيل خبر نوء الوسم يبدأ اليوم وهذه صفاته ومدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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