موسم_الرياض لكل محبي وعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية .. أكبر مهرجان ترفيهي بالعالم

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. لكل محبي وعشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية .. أكبر مهرجان ترفيهي بالعالم للألعاب الإلكترونية “انسومينا” يقام لأول مرة بالمملكة ضمن #موسم_الرياض

بهمة شبابنا وبناتنا في شركة # جي_اكسبو بانتظار ابداعكم يا أبطال والوعد آخر نوفمبر





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