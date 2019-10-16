وظائف شاغرة بمفروشات العمر .. التفاصيل

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أعلنت مفروشات العمر عن توفر فرص وظيفية شاغرة للسعوديات فقط في بعض مناطق المملكة. وهي كل من : الرياض – جدة – الدمام.
مسمى الوظيفة: مسؤولة مبيعات.
الشروط :-
– مؤهل جامعي أو الثانوية العامة.
– يفضّل من لها خبرة في المبيعات.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
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