سلطان بن سلمان يُعدّد مزايا «إعلان النوايا» في مجال الفضاء مع روسيا

عدَّد الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أهداف إعلان النوايا الذي تم توقيعه مع جمهورية روسيا الاتحادية في الرياض، أمس، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، وتنظيم الملاحة بالأقمار الصناعية.

وقال الأمير سلطان، إن إعلان النوايا يهدف إلى تعزيز إمكانات التعاون العلمي والفني والتقني والتجاري في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية، وتطبيقاته العلمية والتقنية؛ باستخدام النظام الروسي العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية، فضلًا عن التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة وإرسال رواد فضاء سعوديين، وفق مهام علمية وعملية محددة.

وأوضح الأمير سلطان، أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجًا للزيارة، التي قام بها خادم الحرمين الشريفين إلى موسكو في محرم 1439ه؛ حيث تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال استكشاف الفضاء، واستخدامه في الأغراض السلمية.

وكان مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية، قد أجرى زيارة رسمية إلى المملكة في شهر جمادى الآخرة 1440هـ، كما أجرى الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، زيارة إلى موسكو في شهر شعبان من العام نفسه، بحث خلالها مجالات التعاون والاستثمارات في قطاع الفضاء، وبرامج تأهيل الكوادر البشرية، وتطوير التقنيات ونقل المعرفة في مجالات الفضاء، بالإضافة إلى استعراض الملفات المُدرجة على جدول أعمال الجلسة.