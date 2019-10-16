إجراءات صارمة لردع نهل الرمال بالدرب

أغلقت محافظة الدرب بالتعاون مع البلدية والشرطة 3 مواقع لنهل الرمال، في الأراضي الواقعة غرب طريق الحزام وفي منشبة وآخر في الشقيق وتم وضع لوحات تحذيرية في تلك المواقع. وأوضح محافظ الدرب صالح القحطاني، أنه تم إغلاق 3 مواقع لنهل الرمال غرب طريق الحزام، ومنشبة والشقيق، مؤكدا استمرار حملات ضبط المخالفين لهذه المواقع من قبل اللجنة، وأفاد أن المحافظة تعمل على تطبيق عدد من الإجراءات الصارمة بحق من يتم ضبطهم في عمليات نهل الرمال، وإجراء أقصى العقوبات بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة، والتي تنتج عنها أضرار اقتصادية وبيئية، وحجز جميع الآليات المخالفة، وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم، مؤكدا أنه لن يتم التهاون في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع الأحوال وتطبيق النظام بحقهم، وأن المحافظة تعمل مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، لافتا إلى ضرورة تعاون الجميع.



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