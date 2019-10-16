التقنية تربط إمارة جازان بالأهالي وتنهي المعاملات في وقت وجيز

دشن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر عددا من الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والتي تسهم في تقديم حلول خدمات إلكترونية، وتوظيفها لخدمة المواطنين والموظفين، للسعي نحو التطور لتحقيق رؤية المملكة المستقبلية 2030، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز.

خدمات مقدمة

قدم وكيل إمارة منطقة جازان عبدالله صالح المديميغ شرحا مفصلا عن أبرز الخدمات التي تقدمها إمارة جازان لموظفيها عبر الإنترنت خدمة صوت الموظف، والتي تهدف لخدمة إيصال صوت منسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز للإدارة العليا مع السرية الكاملة للشكوى، ومن تلك الخدمات خدمة مشهد على رأس العمل، ومشهد بالراتب والهدف الأساسي من الخدمتين، هو تقديم المشاهد إلكترونيا لمنسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها عبر بوابة الموظفين على موقع الإنترنت، دون الرجوع للإمارة، إلى جانب خدمة إصدار أمر الإركاب الإلكتروني، والذي يهدف إلى الاستغناء عن النسخة القديمة الورقية من أوامر الإركاب، وتحويلها إلى نسخة إلكترونية لتسهل على منسوبي الموارد البشرية تنفيذها بأسرع وقت ممكن، وتطوير نظام متابعة المشاريع، وذلك لمتابعة كامل مشاريع المنطقة عبر البوابة الإلكترونية حسب الصلاحيات، ومعايير أمن المعلومات لدى ديوان الإمارة، حيث احتوى النظام على مؤشرات قياس لأداء المشاريع حسب الجهات والمحافظات، ويحتوي على كامل التقارير التي توفر المعلومات لمتخذي القرار، لمتابعة المنجز والقائم والمتعثر وغيرها من المشاريع، والمدة المتبقية لكل مشروع، وخدمة الاتصال المرئي، والذي تم التعاقد مع شركة الاتصالات السعودية STC، لتوفير شاشات في ديوان الإمارة، وفي جميع المحافظات للاتصال المباشر بالصوت والصورة، سواء من قبل المحافظين، أو لإيصال المواطنين في المحافظات مع أمير المنطقة ونائبه، دون الحاجة لحضورهم وتكبدهم عناء التنقل لخدمتهم.

تحسين الخدمات

قدم مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة منطقة جازان، المشرف العام على تقنية المعلومات سعد عبدالله الفواز، شرحا مفصلا عن إنجازات الإدارة العامة لتقنية المعلومات، والذي اشتمل على تجهيز الأماكن المخصصة للاتصال المرئي، ومشروع الخدمات الإلكترونية بالإمارة عبر الإنترنت، حيث تعد إمارة منطقة جازان في المرتبة الأولى في التجهيز، وتدشين الخدمات الإلكترونية، مشيرا إلى أن العمل جار لاستكمال بقية الخدمات، والاستمرار في تحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة، ومن أبرزها زيادة سرعة الاتصال في المحافظات عن طريق الألياف الضوئية، والمايكرويف لتصل السرعة إلى 25 ميجابايت، ورفع سرعة الإنترنت لتصل إلى 500 ميجابايت بديوان الإمارة، وإعادة تطوير نظام الإجازات حسب اللائحة الجديدة من وزارة الخدمة المدنية، وبرمجة نظام صرف المستحقات المالية وفقا للتعديلات الواردة لهذا العام، وتحسين وصيانة الأنظمة وقواعد البيانات والشبكات وأمن المعلومات للنظام الإلكتروني الجديد.

تجربة مرئية

شاهد أمير جازان ونائبه، اتصالا مرئيا مباشرا مع المحافظات، منها محافظتي الداير وفيفاء، عبر نظام الاتصالات الجديد، وثمن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز جهود وكيل الإمارة والمشرف العام على تقنية المعلومات، والموظفين القائمين على إنشاء وتطبيق هذه الأنظمة، والتي تختصر الوقت والجهد، وتربط الإمارة بالمحافظات والمراكز التابعة لها، والتي تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، مشددا على أهمية استخدام التقنيات الرقمية الحديثة لما يخدم المنطقة.

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أبرز الخدمات

خدمة صوت الموظف

خدمة إصدار أمر الإركاب الإلكتروني

معايير أمن المعلومات لدى ديوان الإمارة

خدمة الاتصال المرئي