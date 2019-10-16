مرحلة جديدة للتكامل السعودي الروسي

نوه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة، بنتائج القمة السعودية الروسية، وما تمثله من مرحلة جديدة في التعاون والتكامل وتقدم البلدين الصديقين.

وكان خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس في مستهل الجلسة على نتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات، وما أعرب عنه من تقدير المملكة لروسيا ودورها الفاعل في المنطقة والعالم، وتطلع المملكة دوما للعمل في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، ومواجهة التطرف وتعزيز النمو الاقتصادي، والعمل على الفرص الاستثمارية والتجارية المشتركة بين الجانبين.

فعالية

ونوه المجلس بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين حكومتي المملكة وروسيا، وما تمثله من مرحلة جديدة للتعاون والتكامل في عدد من المجالات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الازدهار والتقدم في البلدين، وتأكيد عمل الجانبين على تطويرها على أسس أكثر قوة ومتانة واستدامة. وكذلك المواءمة بين الطموحات والأهداف الإستراتيجية التي تنطلق من رؤية 2030، والخطط التنموية الإستراتيجية الروسية، وتوسيع التعاون من قطاع الطاقة ومختلف القطاعات التنموية والاقتصادية والمالية.

فرص

تناول المجلس ما بحثه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس بوتين من الفرص الواعدة في شتى المجالات، بما فيها التعاون في مجالات الطاقة، والمستجدات في الساحتين السورية واليمنية، وكذلك ما أكده ولي العهد مع الرئيس بوتين خلال ترؤسهما الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية الروسية، من أهمية استمرار التعاون وبناء الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وبحث عدد من الفرص المتاحة وتنميتها ومزيد من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية المشتركة بما يتوافق مع رؤية 2030.

مستقبل

أوضح وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس تطرق إلى ما ناقشه منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الروسي، حول مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين، وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي، من خلال شراكة البلدين عبر اللجنة السعودية الروسية، وفي إطار سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام، بوصفها أحد الاقتصادات القوية والمتنامية بين مجموعة دول العشرين وما توفره من فرص استثمارية عالية القيمة.

تهنئة

أعرب المجلس عن تهنئته للسيد قيس سعيد بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في تونس.

كما استعرض تقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سورية، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، مشيرا إلى ما تضمنه القرار الختامي لأعمال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية من مطالبة لمجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي بوصفه خرقا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سورية. وضرورة اعتماد المسار السياسي سبيلا وحيدا لتسوية الأزمة وحل جميع تداعياتها بما يضمن التزام القانون الدولي ويحقق أمن سورية ودول جوارها ودول المنطقة.

إدانة

جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف حافلة لقوات الأمن في جلال أباد شرق أفغانستان، والهجوم الإرهابي على مسجد في منطقة سالموسي شمال بوركينا فاسو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدا وقوف المملكة وتضامنها مع أفغانستان وبوركينا فاسو ضد الإرهاب والتطرف، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

تفويض

فوّض المجلس وزير التجارة والاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الدومينيكاني بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، ووزارة العلاقات الخارجية في الدومينيكان بشأن تعزيز التجارة والاستثمار والسلاسل الإنتاجية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. كما فوّض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب اللبناني بشأن مشروع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء السعودية في المملكة والوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تباحث

وافق المجلس على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة (كيس ويسترن ريسيرف) بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة وجامعة (كيس ويسترن ريسيرف) الأميركية في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه.

وفوّض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإندونيسي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة ومكتب المراجعة في إندونيسيا للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تفاهم

فوّض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية في مجال تقييم مخاطر سلامة الأغذية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما فوّض رئيس الهيئة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البرتغالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة في المملكة والهيئة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية في البرتغال في مجال تنظيم الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية ومنتجات التجميل، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تعيين

عيّن المجلس عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس، ومنير بن فهد السهلي، والدكتور محمد بن فرج الزهراني، أعضاء في مجلس إدارة صندوق البيئة، من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل الصندوق. اعتمد المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة مركز دعم اتخاذ القرار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (12ـ 42/ 40/ د) وتاريخ 16/ 8/ 1440، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي لمركز دعم اتخاذ القرار عن عامين ماليين سابقين.

ترقيات

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وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو الآتي:

1. ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم القباع إلى وظيفة (خبير إداري) بالمرتبة الـ15 بديوان المظالم.

2. ترقية مهنا بن إبراهيم بن محمد المهنا إلى وظيفة (مدير عام الشؤون المالية) بالمرتبة الـ14 بالقوات الجوية بوزارة الدفاع.

3. ترقية المهندس عبدالإله بن علي بن سعيد بن مشيط إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الـ14 وزارة التجارة والاستثمار.

4. ترقية مصطفى بن محمد بن مصطفى أخميمي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

5. ترقية عبدالله بن يحيى بن أحمد محمد موسى إلى وظيفة (مدير عام المياه) بالمرتبة الـ14 بالمديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير.

6. ترقية أحمد بن علي بن سليمان المهنا إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بديوان المظالم.

7. ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي ب) بالمرتبة الـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

القرارات

- تثمين نتائج القمة الروسية السعودية

- التأكيد على أهمية الفرص التي بحثها ولي العهد مع بوتين

- تهنئة الرئيس التونسي بانتخابه

- تجديد إدانة المملكة لعدوان تركيا على شمال شرق سورية

- المطالبة باعتماد المسار السياسي سبيلا وحيدا لتسوية الأزمة السورية

- تجديد إدانة تفجيري أفغانستان وبوركينا فاسو

تفاهمات

- تعزيز التجارة مع الدومينيكان

- تعاون إعلامي مع لبنان

- بحث وتدريب مع جامعة كيس ويسترن ريسيرف

- تعاون محاسبي مع إندونيسيا

- تعاون غذائي دوائي مع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية

- تعاون دوائي صحي مع البرتغال