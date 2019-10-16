بلدية الحازمي تنفذ مشاريع سفلتة وإنارة على أكثر من 147 ألف م2

شرعت بلدية الحازمي في استكمال تنفيذ الطرق الخاصة في مشروع سفلتة، ورصف وإنارة، وحماية الطرق من الانهيارات الجبلية، حيث يشمل المشروع تنفيذ كروكيات سفلتة مواطنين في عدة مواقع تابعة لها، بإجمالي مساحة 147000 م2 وفي جميع المراكز التابعة للبلدية، ولا يزال العمل جاريا في هذه المواقع. وأوضح رئيس بلدية الحازمي إبراهيم صالح القرني أن البلدية تعمل وفق خطة مرحلية تضمن تغطية كافة المواقع وفق الاحتياجات، وتبعا للإمكانات المتاحة للتسهيل على الأهالي راحتهم. وأضاف أن البلدية تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق التابعة لنطاق البلدية وفق أعلى المعايير والجودة.



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