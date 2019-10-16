العقوبات المترتبة
أوضح النباتي أن «العقوبات المترتبة على هذا الفعل هي عقوبة تعزيرية يقوم القاضي بتحديدها، فالنيابة العامة قد تطالب بالسجن وتطبيق أقصى العقوبات، بيد أن القاضي قد يكتفي بالغرامة أو السجن أو بالاثنتين معا»، وأشار النباتي إلى أنه في هذه الحالة تم التعدي على ملك من أملاك الدولة، فإن كانت العقوبة فقط غرامة سنجد أن الأشخاص قد يستسهلون فعل الأمر مرة أخرى، فأرى أن مثل هذه الحالات يجب أن تصل العقوبة فيها إلى السجن كي تكون رادعا للغير.
عقوبتان
بيّن النباتي، أن حرق كاميرات ساهر قد يكتفى بعقوبة الحق العام وقد تضاف تهمة تعريض حياة الآخرين للخطر بحكم أنه قام بإزالة الكاميرا التي كانت تضبط السرعة على 90، مثلا نرى أن شخص ما رأى أنها قد أُزيلت فقام بالسير على 120 وهذا قد يسبب حوادث، لأن الكاميرا إن كانت موجودة فلن يقوم قائد المركبة بتجاوز السرعة المحددة.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبتان تلاحقان متعدي ساهر جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.