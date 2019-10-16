حسام بن سعود لمقاولي مشاريع صحة الباحة : أنجزوا المتعثرة

شدد أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود على مقاولي عدد من المشاريع القائمة والمتعثرة. جاء ذلك خلال زيارته لمشاريع الصحة والسياحة، وقال الأمير حسام لمدير الشؤون الصحية بالباحة، إن «وزير الصحة توفيق الربيعة متعاون بشكل كبير وأي شيء نطلبه منه ما يقصر معنا». مشيرا إلى أن أي عقبات سيتم التغلب عليها، وحث المقاولين على تلك المشاريع بإنهائها ومتابعتها من الجهات ذات العلاقة، مضيفا أنه سيتم محاسبة أي مقاول لم ينجز مشاريعه في الوقت المحدد بعد هذه الزيارة. ووقف أمير منطقة الباحة ، على عدد من مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالباحة الجاري تنفيذها حاليا، حيث اطلع على سير العمل في تلك المشروعات. حيث استهل جولته بالوقوف على مشروع مركز طب الأسنان، حيث تجول فيه واستمع إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد عبدالله المجماج عن المشروع الذي تم إنشاؤه على مساحة 1460م2 وبتكلفة بلغت أكثر من 10 671000 ريالات، ويضم 45 عيادة، موضحا أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 65%. بعد ذلك توجه أمير الباحة إلى مشروع مركز غسيل الكلى الجاري تنفيذه بجوار البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة على مساحة 1650 م2 وبتكلفة تجاوزت 14.188.000 ريال، ويضم 20 كرسيا للغسيل الكلوي، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 58%. ثم زار مشروع تطوير وتجهيز العنايات المركز للكبار وحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد، الذي بلغت تكلفته 48 مليون ريال، ويتكون من 32 غرفة. عقب ذلك توجه أمير منطقة الباحة إلى مشروع متحف الباحة الإقليمي الذي تقوم على تنفيذه حاليا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.



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