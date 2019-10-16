مشروعات بلدية وخدمية بـ48 مليونا في عسير

وقع أمين منطقة عسير وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عدداً من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 48 مليون ريال.

تطوير وتحسين الطرق

أوضح وليد الحميدي أن العقود شملت مشاريع تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين ببلديات بللسمر وتنومة وإعادة تأهيل الطرق والشوارع في مدينة أبها بقيمة بلغت 34.061.085 ريال، بجانب إنشاء حدائق عامة وفي بلديتي وادي بن هشبل وتنومة بقيمة وصلت إلى 3.442.740 ريال. فيما كلف مشاريع إنشاء مبانٍ ومرافق عامة لبدلية تنومة قيمة قدرت بـ 3.782.404 ريال، وجاء مشروعا إنشاء عبارات وجدران استنادية لبلدية الصبيخة بتكلفة بلغت 3.264.760 ريال. وقدرت تكاليف صيانة الأرشفة الإلكترونية لأمانة عسير، إضافة إلى صيانة وتطوير شبكات الحاسب الآلي بالأمانة، بنحو 3.525.712 ريال. وأضاف الحميدي أن تلك العقود تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها. مؤكدا أهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وإنجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانيا لتفقد مستوى الإنجاز على أرض الواقع.

135 مركبة

تواصل أمانة منطقة عسير جهودها في إزالة السيارات التالفة والمهملة المشوهة للمظهر العام، وذلك ضمن محاور مبادرة معالجة التشوه البصري والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي أنه قد تم خلال الأسبوع الماضي سحب نحو 135 مركبة تالفة من صناعية مدينة أبها، إضافة إلى ترحيل أكثر من 600 طن من المخلفات، فيما قامت الأمانة بالتحفظ على تلك المركبات تمهيدا لتطبيق الغرامات المقررة بحق المخالفين. هذا وقد تم الاستعانة بأكثر من 17 معدة وآلية متنوعة و69 من القوى العاملة خلال تنفيذ الحملة.

34.061.085 ريالا تكلفة مشاريع تحسين الطرق والشوارع والميادين

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3.442.740 ريالا لمشاريع ببلديتي وادي بن هشبل وتنومة

3.782.404 ريالات لمشاريع إنشاء مبانٍ ومرافق عامة في تنومة

3.264.760 ريالا لمشروعي إنشاء عبارات وجدران استنادية لبلدية الصبيخة

3.525.712 ريالا لصيانة الأرشفة الإلكترونية