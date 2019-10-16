معرض إرشادي دائم بالقصيم

يستهدف المعرض الإرشادي الدائم، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، العمل على تعزيز البرامج الوقائية والعلاجية، للعديد من الظواهر والحالات السلوكية، للطلاب والطالبات، وكافة منتسبي التعليم، بالإضافة إلى إبراز الدور التربوي والسلوكي الذي يستهدفه الإرشاد الطلابي؛ سعيا إلى خلق المناخ الأمثل، لبيئة تربوية جاذبة ومحفزة، ذات مخرجات تعليمية متميزة.

المعرض الإرشادي الدائم الذي افتتحه مدير عام تعليم القصيم صالح الجاسر، بحضور مدير جامعة المستقبل بالمنطقة، الدكتور علي السيف، وعدد من القيادات التعليمية، صباح أمس، يصاحبه ملتقى الإرشاد المهني، الذي يستمر خلال الفترة من 16-18 /‏2 /‏1441 بمقر وحدة التنمية المهنية في التعليم، بمدينة بريدة.