معرض إرشادي دائم بالقصيم

المعرض الإرشادي الدائم الذي افتتحه مدير عام تعليم القصيم صالح الجاسر، بحضور مدير جامعة المستقبل بالمنطقة، الدكتور علي السيف، وعدد من القيادات التعليمية، صباح أمس، يصاحبه ملتقى الإرشاد المهني، الذي يستمر خلال الفترة من 16-18 /2 /1441 بمقر وحدة التنمية المهنية في التعليم، بمدينة بريدة.
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