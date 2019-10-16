11 منشأة تستقبل برنامج أتقن 5 بجازان

فيما بدأت 11 منشأة مكونة من «كليات تقنية، وكلية تقنية للبنات، ومعاهد ثانوية صناعية» تابعة إلى الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان في استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي «أتقن» المرحلة الخامسة من خلال البوابة الإلكترونية للإدارة؛ أوضح المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان فوزي رضوان لـ«دوت الخليج»، أن هذا البرنامج الذي أطلقته المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يستهدف جميع أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية.

أهداف البرنامج

أكد رضوان أن البرنامج يهدف إلى رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع. وبين أنه سيتم تقديم هذه البرامج في جميع الكليات التقنية وفروعها والكلية التقنية للبنات وفي المعاهد الثانوية الصناعية في جميع أنحاء المنطقة.

وقت وشروط

كشف المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان، أن مدة كل برنامج تدريبي 4 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية، مفيدا أن من أبرز شروط الالتحاق بالبرامج التدريبية «أتقن» ألا يقل عمر المتقدم عن 15 سنة، واستكمال إجراءات دفع الرسوم الإدارية والبالغ مقدارها 200 ريال .