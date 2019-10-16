اتفاقية لتعزيز برامج التطوع بصحة القصيم

أبرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم شراكة مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، وتهدف إلى تفعيل برامج المشاركة المجتمعية بين القطاعات الحكومية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقد وقعا الاتفاقية المدير العام لصحة المنطقة مطلق بن دغيم الخمعلي ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، وتتضمن الاتفاقية تسخير كافة الإمكانات المتوفرة للمستفيدين من برامج التنمية الاجتماعية والرعاية الإيوائية، والمساهمة في تنفيذ مناشط المسؤولية المجتمعية لوزارة العمل وتبادل الخبرات ونشر ثقافة التطوع، وإقامة برامج توعوية وتثقيفية وصحية بجميع التخصصات، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية بحسب نظام التطوع ودعم المبادرات والأنشطة التطوعية المختلفة، وتحفيز وتشجيع العمل التطوعي برصد ساعات تطوعية بمنصة تطوع للمشاركين.



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