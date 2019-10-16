السعودية اليوم / مياه جازان تبدأ ضخ المياه لثلاث قرى بمحافظة صبيا



صبيا 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

بدأت المديرية العامة لخدمات المياة بجازان اليوم بضخ المياه المحلاة لثلاث قرى بمحافظة صبيا من خلال تشغيل الشبكات الجديدة لتلك القرى.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن تشغيل شبكات المياه الجديدة شمل قرى "أبو القعايد والملاحظ والفرشة" وبطول شبكة بلغ ٦٩ كم طولي شبكات بأقطار مختلفة و١٢٥٧ وصلة منزلية، وسيخدم المشروع نحو ٨٨٠٠ مستفيد.

وأكد أن المشروع يأتي تأكيداً لحرص قطاع توزيع المياه تنفيذ واستكمال المشاريع التطويرية والتحسينية لرفع نسبة التغطية لخدمتي المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، تحقيقاً لمبادرات القطاع ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة 2030.

ودعا المهندس جبر أهالي القرى المستفيدة من المشروع لمراجعة فرع المياه بصبيا لتحديث البيانات، أو عن طريق الفرع الإليكتروني https://ebranch.nwc.com.sa لاستكمال طلبات إيصال الخدمة لمنازلهم، راجياً العون والتوفيق للجميع.

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