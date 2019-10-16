السعودية اليوم / أمانة جازان تشرع بتنفيذ مشروع "أمانة بلا ورق"



جيزان 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

شرعت أمانة منطقة جازان في تنفيذ نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني والمرتبط مركزياً مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتطوير بيئة العمل عبر الحد من تداول الورق داخل الأمانة وتفعيل التعاملات الإلكترونية.

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان هذه المبادرة تنفيذاً يأتي بمتابعةً من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن التحول إلى "وزارة بلا ورق" وتسريع الإنجاز.

وبين أن الأمانة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين 19 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 290 متدربًا ومتدربة بهدف شرح آليات تطبيق نظام المراسلات الإدارية الإلكتروني الجديد في الأمانة والبلديات المرتبطة.

وأفاد "ابن سعيدان" أن نظام المراسلات الإلكترونية المركزي يهدف إلى دعم خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل وتسريع إنجاز المعاملات، حيث إن من مميزاته تمكين إرسال المعاملات بين الوزارة والأمانة، والأمانة مع البلديات المرتبطة بها، والبلديات فيما بينها بشكل إلكتروني بدون ورق، واحتوائه على أرشيف إلكتروني متطور لحفظ المعاملات وتسهيل الرجوع إليها في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني في النظام لتمكين التوقيع والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقة إلكترونية آمنة وسريعة ومؤازرة لخطط وبرامج التحول.//انتهى//

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