السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

زار دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان اليوم, المسجد النبوي الشريف، حيث أدى الصلاة فيه, وتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-, وصاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله المسجد النبوي, قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي, وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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