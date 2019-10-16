السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى المدينة المنورة



المدينة المنورة 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم, لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ، و قائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن فهد بن سعود الجهني و مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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23:58ت م

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