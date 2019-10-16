السعودية اليوم / بلدية بارق تغلق 3 مطاعم وتسجل 20 مخالفة



محايل 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت بلدية بارق ثلاثة مطاعم بعد جولاتها الرقابية على المطاعم، والمطابخ، والبوفيهات في المحافظة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية، والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك.

وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن مراقبي قسم صحة البيئة قاموا بجولات رقابية خلال اليومين الماضيين أسفرت عن إغلاق ثلاثة مطاعم، و رصد 20 مخالفة صحية لعدم الالتزام باشتراطات النظافة، والسلامة الغذائية إلى جانب توجيه إنذارات لمطاعم أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الأنظمة، واللوائح بحق المخالفين ، و أستمرارية الجولات الرقابية سعياً للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وحرصاً على ما يقدم للمستهلك من أغذية، و خدمات. وأكد على أهمية الإبلاغ عن المخالفات عبر 940 . .

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23:48ت م

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