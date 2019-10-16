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فيديو.. تركي آل الشيخ: يا حظك يا ولدي!
قارن بين الترفيه في المملكة قديمًا والآن
متابعات الخليج 365 - الرياض
قارن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بين مظاهر الترفيه قديمًا وما تشهده المملكة هذه الأيام من فعاليات مميزة وتاريخية.
وقال آل الشيخ في مقطع فيديو نشره عبر حسابه: أكثر شيء مضيق صدري الوقت اللي ضاع من عمري ما بين مواقف التميمي في شارع الثلاثين ومواقف اليورومارشيه.. يا حظك يا ولدي ما شاء الله”.
وفي وقت سابق، كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه أرقامًا عن موسم الرياض بعد ثلاثة أيام فقط، حيث سجل حضورًا بأكثر من 250 ألف زائر.
وأوضح آل الشيخ أن الحضور منهم 80% سعوديون و10% خليجيون والبقية من مختلف دول العالم و11 شخصًا قطريًّا، مضيفًا: بدأنا بمنطقتين فقط من أصل 12 منطقة في موسم الرياض ولسا الموسم يعتبر ما بدأ… راح يبدأ رسميًّا يوم الخميس 17 أكتوبر.
وتابع: نسبة الإشغال في الفنادق وصلت 98%، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية- الرياض 40%، أما الوظائف (الموسمية) طوال موسم الرياض بلغت 24 ألف وظيفة وأكثر من 22 ألف متطوع بمقابل مادي.
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