، مجلس إدارة "رعاية أيتام" عرعر يعقد الاجتماع الأول في دورته الثالثة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المجلس توجه بالشكر لفريق عمل الجمعية على ما يقوم به من جهود

عقد مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام الخيرية بعرعر أمس الاجتماع الأول للمجلس في دورته الثالثة برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سالم العنزي، وذلك في مقر الاجتماعات.

وقدم المجلس خلال الاجتماع الشكر والتقدير لفريق عمل الجمعية على ما يقوم به من جهود ملموسة، متوجهاً بالشكر لمجلس الإدارة السابق على ما قدمه طيلة فترة تكليفه.

واطلع المجلس على سير العمل بالجمعية وآلية شروط الاستفادة من خدمات الجمعية وأقسامها المتنوعة، وبحث طريقة التطوير والتجديد ونحوها.



فيما قدم قسم التقنية عرضاً عن البوابة الإلكترونية الجديدة للجمعية للمستفيدين والخدمات والميزات التي تقدمها في عملية إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد وفتح نوافذ جديدة والتي يتوقع إطلاقها بحلول عام 2020م.