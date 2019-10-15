السعودية | رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان, والوفد المرافق له الرياض اليوم . وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز, ومندوب عن المراسم الملكية.

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