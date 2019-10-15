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بوتين يُهدي محمد بن سلمان هدية عمرها 30 ألف عام
صنعت من ناب ماموث عثر عليه محنطًا في سيبريا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحتًا فنيًّا صنع من ناب ماموث عثر عليه محنطًا بصورة طبيعية في منطقة ياقوتيا بسيبيريا.
وبحسب “روسيا اليوم”، عثر على ناب الماموث متكاملًا عام 2010، والأهم أن الماموث الضخم صاحب الناب، عاش قبل 30 ألف عام.
وزار الرئيس بوتين المملكة لأول مرة منذ 12 عامًا، حيث عقد مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، جلسة مباحثات رسمية ، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.
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