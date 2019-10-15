الحقيل: نسابق الزمن لتلبية رغبات مستفيدي سكني

2019-10-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الإسكان، ماجد الحقيل، أنه منذ مطلع عام 2019 وكافة العاملين في وزارة الإسكان في سباق مع الزمن، نتج عنه أداء لافت لبرنامج سكني تمثل في تزايد أعداد الأسر السعودية المستفيدة.

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وتابع الحقيل: طموحنا تلبية رغبات كافة المستفيدين من البرنامج، وغايتنا رضاهم.

من جهتها، شددت وزارة الإسكان على أنها حريصة كل الحرص على توفير التسهيلات الممكنة لمستفيديها وتذليل كافة سبل امتلاك المسكن الملائم.

ووعدت الإسكان المواطنين بمواصلة الجهود الحثيثة لخدمتهم ولتحقيق غايتهم.