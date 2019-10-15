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إغلاق ثلاثة مقاهٍ مخالفة في رجال ألمع
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - رجال ألمع
نفذت بلدية رجال ألمع جولة تفتيشية على عدد من المقاهي بالمحافظة؛ وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط الموضوعة من البلدية وضبط المخالفين لتلك الاشتراطات، وذلك مع بداية تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
وأسفرت الجولة عن ضبط ثلاثة مقاهٍ مخالفة، حيث تم إغلاق اثنين منها لعدم وجود ترخيص لتشغيلها، بينما تم إغلاق الثالث رغم وجود ترخيص لتشغيله إلا أنه لا يمتلك ترخيصًا لتقديم التبغ، حيث صادرت البلدية الأدوات الموجودة في تلك المقاهي وتطبيق لائحة العقوبات بحق أصحابها.
من جهته، أكد رئيس بلدية رجال ألمع، سعيد بن علي حافظ، أن البلدية ماضية في تطبيق النظام عن طريق الجولات التفتيشية وتنفيذ لائحة الغرامات حتى يلتزم الجميع بما وضعته الوزارة من اشتراطات، مؤكدًا أنه لن يتم مزاولة أي نشاط من الأنشطة بدون موافقة رسمية ووجود ترخيص بهذا النشاط، وأنه ما من مجال لوجود مخالف بعد ذلك بالمحافظة.
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