الان تتابع رئيس وزراء باكستان يغادر الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-واس غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان, والوفد المرافق له الرياض اليوم .

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز, ومندوب عن المراسم الملكية.

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