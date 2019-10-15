الان تتابع النفط يهبط بفعل انخفاض توقعات النمو و تضخم المخزون الأمريكي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع تخوف المستثمرين من أن حرب تجارة أمريكية صينية
لا هوادة فيها قد تواصل الضغط على الاقتصاد العالمي، وأن تضخم مخزونات الخام الأمريكية سيفرض مزيدا من الضغط على الأسعار.
لكن الخسائر جاءت محدودة بفضل التفاؤل باتفاق محتمل بشأن الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وإشارات من أوبك على إمكانية فرض مزيد من القيود على المعروض.
وفقدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 61 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 58.74 دولار للبرميل،في حين تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.5 بالمئة ليغلق على 52.81 دولار.
وفي وقت سابق من الجلسة، تراجع كل من برنت وغرب تكساس أكثر من دولار للبرميل عقب تقرير صدر الليلة الماضية أفاد بتراجع أسعار منتجات المصانع الصينية في سبتمبر أيلول بأسرع وتيرة في أكثر منثلاث سنوات. كذلك أظهرت بيانات الجمارك أمس الاثنين انكماش الواردات الصينية للشهر الخامس على التوالي.
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