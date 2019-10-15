الفيصل: أتطلع أن يُقدِّم «الأخضر» مستوى أفضل وأداءً أقوى

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة. وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «أتطلع أن يُقدِّم الأخضر في مبارياته القادمة مستوى أفضل وأداءً أقوى، ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية».

وجَّه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير للأشقاء في فلسطين على ما وجده وفد المنتخب الوطني من ترحيب وحفاوة. وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الثلاثاء): «أتطلع أن يُقدِّم الأخضر في مبارياته القادمة مستوى أفضل وأداءً أقوى، ليظهر بمكانته وصورته الحقيقية».

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