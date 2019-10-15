«الشورى» يطالب بمساواة أطباء الامتياز المتخرجين من «الأهلي» بـ «الحكومي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) طالبت عضو مجلس الشورى د. منى آل مشيط، بالعمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم المتخرجين من الجامعات الحكومية.

طالبت عضو مجلس الشورى د. منى آل مشيط، بالعمل على مساواة أطباء الامتياز المتخرجين من التعليم الأهلي بزملائهم المتخرجين من الجامعات الحكومية.

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