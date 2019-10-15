الرياض: القبض على محتال محلات بيع الذهب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قبضت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لتورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها. قبضت الأجهزة الأمنية بشرطة الرياض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لتورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها. ووفقا لشرطة المنطقة، بعد توافر الدلائل وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، ألقى القبض عليه وأقرّ بارتكابه 5 جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها 51 ألف ريال وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.



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