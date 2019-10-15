جدة تستضيف جولة العالم لكرة السلة 3×3 الجمعة المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستضيف الاتحاد السعودي لكرة السلة بدعم منالهيئة العامة للرياضة، وتنظيم شركة كريتيف إيدجللترفية، يومي الجمعة والسبت المقبلين، "جولة العالملكرة السلة 3X3" في نسختها الثامنة، بمنطقة النورسفي الواجهة البحرية بجدة بمشاركة 16 فريق عالمي،سيتنافسون على اللقب، وحجز مقعد في النهائياتالتي ستقام بمدينة أتسونوميا باليابان.

وتتميز جدة بأنها الجولة الـ 11 والاخيرة، قبل اختيارالفرق التي ستشارك في النهائيات.

وتبلغ قيمة الجوائز في جولة جدة 150 ألف دولار،يحصل فيها صاحب المركز الاول على 30 ألف دولار،والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار،والرابع 8 الاف دولار، والخامس 5 الاف دولار، فيماتصل قيمة جوائز جميع الجولات بالبطولة إلى مليوندولار.

وبدأت البطولة بشكل رسمي في عام 2012، وتلعب في11 مدينة بنظام الجولات، ثم يتم بعدها تجميع نقاطالفرق المشاركة بعد انتهاء الجولة الاخيرة الـ 11،واختيار أفضل 12 فريق للنهائيات.

وسيشارك في البطولة، فريق سعودي بأسم "جدة" وهواول فريق سعودي يشارك بالبطولة ومصنف بالمركز الـ18 عالمياً، وقد لعب جولتين، حصل في واحدة منهاعلى المركز الرابع والاخر في المركز السابع، ويحتلحالياً المرتبة ١٣ في الترتيب العام للجولات العالمية،ويعتبر لاعبه خالد عبدالجبار احد ابرز لاعبي البطولةوحصل بجولة ديبرتسين المجرية على افضل لاعببالبطولة بتصويت الجمهور.

كما وافقت اللجنة على ضم فريق سعودي اخرسيشارك للمرة الأولى باسم "الرياض"، وسيلعب فيهكلا من: محمد ومثنى المرواني، ومرزوق المولد، فهد السالك.

يذكر أن اللعبة تم ضمها عام 2017 للأولمبياد،وستتواجد للمرة الاولى في أولمبياد طوكيو 2020.

جولة حاسمة لفريق جدة للوصول للنهائيات

يدخل فريق جدة، جولة العالم لكرة السلة 3X3، وعينه على تحقيق نتائج إيجابية تساعده في الوصول الى الجولة النهائية التي ستقام في اتسنوميا باليابان، حيث ينص نظام البطولة على ترشح أفضل 12 فريق في جميع الجولات لعب النهائيات.

ويحتل فريق جدة المرتبة الـ 13 برصيد 100 نقطة، وهو الفريق الأقرب للتأهل، وسيضمن الفريق مركزاً في النهائيات في حال تمكن من الوصول الى دور الأربعة للبطولة.

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ويعتبر هذا هو أول فريق يشارك باسم السعودية في تاريخ البطولة التي انطلقت في عام 2012، وتم اعتماد اللعبة في الأولمبياد عام 2017.

الاتحاد الدولي يعتمد فريق الرياض

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة السلة فريق الرياض ضمن الفرق المشاركة في جولة العالم لكرة السلة 3×3 إلىجانب فريق جدة .‬

الشيخي يكشف استعدادات فريق جدة لجولة العالم لكرة السلة 3×3

كشف المشرف على فريق جدة3x3 لكرة السلة الاستاذ ابراهيم الشيخي والذي يستعد فريقهللمشاركة في الجولة العالمية للمدن (الماسترز)3×3 لكرةالسلة التي تستضيفها جدة 18-19 اكتوبر انالمشاركات الدولية في البطولات انطلقت من شهريوليو الماضي وشارك في 6 بطولات منها جولتين عالمية(الماسترز)

حيث بدأها ببطولة (بوخارست تشالنجر) في رومانياوخرج من دور المجموعات كمشاركة أولى بعدها شاركفي بطولة (لوبليانا تشالنجر ) في سلوفينيا وحقق فيهامفأجاة بتحقيقه المركز الثالث وتأهله للجولة العالمية(الماسترز) في دبرتسن (المجر) ، ثم انطلق للمشاركةفي بطولة (شنغهاي تشالنجر) في الصين ليحققمفاجأة كبرى بتفوقه على افضل فرق العالم وتحقيقهالبطولة وتأهله الى الجولة العالمية(الماسترز) في لوسانجلوس كثاني جولة عالمية للفريق ، ليشارك في اولجولة عالمية له في دبرتسن(المجر) ليكسر كل التوقعاتوالأرقام ويصبح حديث البطولة بتأهله لدور الأربعةوتحقيق المركز الرابع في اول جولة عالمية( الماسترز) له ، ثم انتقل الى الجولة العالمية (الماسترز) في لوسانجلوس وتاهل فيها الى دور الثمانية وخسارته منالفريق الذي حقق البطولة لاحقا برنستون الأمريكي .،ثم اختتم مشاركاته من خلال بطولة أدمنتون تشالنجربكندا وتأهله الى دور الثمانية وخسارته من المصنفالاول عالميا بعد اصابة احد لاعبيه وعدم تمكنه مناللعب ،ويستعد الان للمشاركة السابعة اجمالا والثالثة في الجولات العالمية ( الماسترز) ، وقد قفز فريقجدة في التصنيف العالمي الى الثامن عشر ، والثالثعشر على مستوى أفضل الفرق في الجولات العالمية ( الماسترز)، ويسعى من خلالها للتأهل الى نهائياتالجولات العالمية الشهر القادم في اوتسوناما باليابانالتي تضم أفضل 12 فريق في الجولات العالمية(الماسترز ) في 2019 .

وثمن الشيخي الدعم الكبير من هيئة الرياضة والاتحادالسعودي لكرة السلة برئاسة الاستاذ عبدالرحمنالمسعد ورئيس لجنة المنتخبات الدكتور غسانطاشكندي، والمدير التنفيذي للاتحاد الاستاذ عبدالالهبن شعيل للفريق خلال مشواره في الجولة العالمية التياثمرت عن تحقيق نتائج مميزة لفريق جدة.

فعاليات كثيرة مصاحبة لجولة العالم لكرة السلة 3X3

ستشهد جولة العالم لكرة السلة 3X3 المقامة في الواجهة البحرية بمنطقة النورس بجدة، فعاليات، ومسابقات، وعروض ترفيهية، كثيرة ستتواجد طوال البطولة يومي الجمعة والسبت من الساعة الخامسة عصراً وحتى الساعة الـ12 مساءً.

ستكون هناك تحدي "الدانك" يوم السبت 19 أكتوبر الساعة 10:30 بحضور نجوم الدانك العالميين، بالإضافة لتحدي الثلاثيات، وعرض لفرقة "دانكن ديفيلز" المشهورة بحركاتها البهلوانية بكرة السلة، والمشاركين في برنامج المواهب البريطانية.

كما سيتواجد الفنان قصي خضر، والفنان مو زين، والفنان معن برغوث، لأداء أغاني في فترات الراحة بين المباريات، وسيكون هناك مسابقات وجوائز للجماهير، واستعراض لفرقة "جدة دانس كرو"، وعرض مهاري لماجد القربي.

وسيكون هناك منطقة مخصصة لأكل وللعائلة بشكل عام.