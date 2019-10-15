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محمد بن مسعود - الدمام - واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليــوم الثـلاثاء تدريباته استعدادًا لمباراة الرائد لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة مساء يوم السبت القادم في القصيم.
شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، حيث انطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، ركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم طبق المدرب عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
فيما بدأ الكابتن أحمد موسى برنامجه اللياقي التأهيلي.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 11:53 PM
واصل الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليــوم الثـلاثاء تدريباته استعدادًا لمباراة الرائد لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة مساء يوم السبت القادم في القصيم.
شهدت تدريبات الفريق اليوم حضور رئيس النادي الدكتور صفوان بن سليمان السويكت، حيث انطلقت التدريبات في الصالة الرياضية المغلقة، ركز الجهاز الفني في بداية التدريبات على الجوانب اللياقية المتنوعة، ثم طبق المدرب عددًا من التدريبات التكتيكية المتنوعة، واختتم فيتوريا تدريبات اليوم بمناورة أجراها على منتصف الملعب.
فيما بدأ الكابتن أحمد موسى برنامجه اللياقي التأهيلي.
، النصر يواصل الاستعدادات للقاء الرائد .. وموسى يبدأ بالجري ،
المصدر : الخليج 365
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