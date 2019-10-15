، أخضر الصالات يقص شريط مبارياته في تصفيات غرب آسيا بمواجهة قطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - يفتتح غدًا الأربعاء المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، مشواره في التصفيات غرب آسيا بالبحرين المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم آسيا في تركمانستان 2020، وذلك عندما يلتقي منتخب قطر على صالة مدينة خليفة الرياضية بالمنامة.

وأنهى الأخضر استعداداته للمواجهة بإقامة تدريباته على الصالة التي ستحتضن مباريات التصفيات بقيادة لويس فونسيكا الذي عمد إلى رسم الخطة والطريقة التـي سينتهجها في المباراة وسط جدية كبيرة من اللاعبين.