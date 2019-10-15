، "تعليم رجال ألمع" يكرم أفضل السجناء سلوكاً بسجن المحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فى مبادرة تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى النزلاء

فايع الزيادي - رجال ألمع: قام رئيس وحدة الخدمات الإرشادية بتعليم رجال ألمع محمد بن يوسف قاسم؛ بمبادرة نوعية بتكريم أفضل السجناء سلوكاً بالتنسيق مع إدارة السجن بالمحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنفذ فيه وزارة التعليم ممثلة في التوجية والإرشاد هذا الأسبوع برنامج تعزيز السلوك الإيجابي في المدارس.

كما قام "قاسم" بزيارة السجن وتقديم الدرع والتكريم الخاص بالسجين المكرم، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مدير السجن المكلف الملازم أول عبدالرحمن بن أحمد، بأن يتم التكريم شهرياً وفق معايير تساهم في تعزيز السلوك الإيجابي لدى نزلاء السجن وخفض السلوك السلبي.