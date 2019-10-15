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برعاية محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، وحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية والإدارية؛ احتفت إدارة التعليم صباح اليوم بالمتميزين والمتميزات في مختلف الجوائز والفئات على مستوى المحافظة (جائزة التعليم للتميز- جائزة وسام التميز لرفع التحصيل الدراسي- جائزة فيصل بن خالد).
وفي كلمته في بداية الحفل هنأ مدير التعليم بكلمته المتميزين والمتميزات، مشيراً إلى أنهم أكدوا للجميع أن مسيرة الجودة والتميز تبدأ بعلو الهمة وسمو الغاية والبذل الدؤوب في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن، داعياً الجميع إلى التسجيل والتنافس على الجائزة في دورتها القادمة والمشاركة في كافة الجوائز الأخرى المحلية والدولية.
وفي ختام كلمته قدم شكره وتقدير لمدير مركز التميز صالح الشريف وفريق عمل مركز التميز (بنين- بنات) على جهودهم المباركة في إبراز المتميزين والمتميزات ودعمهم في مختلف الجوائز.
واطلع الحضور على عرض مرئي بعنوان "مبادرات وإنجازات التميز" وبعدها دشن المحافظ تطبيق "تميز" الإلكتروني.
واستمع الحضور لأوبريت "شروق المجد" من كلمات الشاعر عبدالله الشريف، وأداء المنشد عبدالعزيز البشري، وبمشاركة عدد من طلاب ثانوية الملك فهد.
وأخيراً اطلع الحضور على عرض مرئي آخر بعنوان "متميزون.. قالوا عن تميزهم" حمل في طياته كلمات للمتميزين والمتميزات.
وفي ختام الحفل قدم المحافظ ومدير التعليم شهادات الشكر والتقدير للمتميزين كما قدمت المساعدة للشؤون التعليمية شهادات مماثلة للمتميزات.
من جهتهم، عبر عدد من المتميزين والمتميزات عن بالغ سعادتهم بعد أن حصدوا مراكز متقدمة في الجائزة، مؤكدين أنهم حققوا تلك المراكز بتوفيق الله أولاً، ثم جهد بذلوه وعمل دؤوب خلال الفترة الماضية، سائلين المولى -عز وجل- أن يعينهم على خدمة دينهم ووطنهم، لافتين إلى أن جائزة التعليم عززت لديهم روح التنافسية من خلال المشاركة في الجوائز المحلية والدولية وأنهم سيبذلون كل ما في وسعهم للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 10:43 PM
في مختلف الجوائز والفئات"تعليم سراة عبيدة" يكرم المتميزين والمتميزات على مستوى المحافظة
برعاية محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، وحضور مدير التعليم الدكتور حسن بن محمد العلكمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة والقيادات التربوية والإدارية؛ احتفت إدارة التعليم صباح اليوم بالمتميزين والمتميزات في مختلف الجوائز والفئات على مستوى المحافظة (جائزة التعليم للتميز- جائزة وسام التميز لرفع التحصيل الدراسي- جائزة فيصل بن خالد).
وفي كلمته في بداية الحفل هنأ مدير التعليم بكلمته المتميزين والمتميزات، مشيراً إلى أنهم أكدوا للجميع أن مسيرة الجودة والتميز تبدأ بعلو الهمة وسمو الغاية والبذل الدؤوب في خدمة الدين وولاة الأمر والوطن، داعياً الجميع إلى التسجيل والتنافس على الجائزة في دورتها القادمة والمشاركة في كافة الجوائز الأخرى المحلية والدولية.
وفي ختام كلمته قدم شكره وتقدير لمدير مركز التميز صالح الشريف وفريق عمل مركز التميز (بنين- بنات) على جهودهم المباركة في إبراز المتميزين والمتميزات ودعمهم في مختلف الجوائز.
واطلع الحضور على عرض مرئي بعنوان "مبادرات وإنجازات التميز" وبعدها دشن المحافظ تطبيق "تميز" الإلكتروني.
واستمع الحضور لأوبريت "شروق المجد" من كلمات الشاعر عبدالله الشريف، وأداء المنشد عبدالعزيز البشري، وبمشاركة عدد من طلاب ثانوية الملك فهد.
وأخيراً اطلع الحضور على عرض مرئي آخر بعنوان "متميزون.. قالوا عن تميزهم" حمل في طياته كلمات للمتميزين والمتميزات.
وفي ختام الحفل قدم المحافظ ومدير التعليم شهادات الشكر والتقدير للمتميزين كما قدمت المساعدة للشؤون التعليمية شهادات مماثلة للمتميزات.
من جهتهم، عبر عدد من المتميزين والمتميزات عن بالغ سعادتهم بعد أن حصدوا مراكز متقدمة في الجائزة، مؤكدين أنهم حققوا تلك المراكز بتوفيق الله أولاً، ثم جهد بذلوه وعمل دؤوب خلال الفترة الماضية، سائلين المولى -عز وجل- أن يعينهم على خدمة دينهم ووطنهم، لافتين إلى أن جائزة التعليم عززت لديهم روح التنافسية من خلال المشاركة في الجوائز المحلية والدولية وأنهم سيبذلون كل ما في وسعهم للمساهمة في تحقيق رؤية الوطن الطموحة 2030.
، "تعليم سراة عبيدة" يكرم المتميزين والمتميزات على مستوى المحافظة ،
المصدر : الخليج 365
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