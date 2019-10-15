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محمد بن مسعود - الدمام - واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء، أدى اللاعبـون تدريبات تكتيكية وفنية متنوعة، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، واختتم رازفان المران بتطبيقات تكتيكية وسط مشاركة سالم الدوسري بعد أن أنهى برنامجه، وتابع التدريبات رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.
ويؤدي الفريق مرانه غداً حيث يشتمل البرنامج على تواجد اللاعبين في مقر النادي عند الساعة (4:45) عصراً فيما يجري المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مؤتمراً صحفياً للحديث عن اللقاء رفقة أحد لاعبي الفريق عند الساعة (4:50) عصراً، على أن يبدأ المران المغلق عند الساعة (5:45) مساءً.
15 أكتوبر 2019 - 16 صفر 1441 10:35 PM
واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة ضيفه ضمك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء، أدى اللاعبـون تدريبات تكتيكية وفنية متنوعة، فرض خلالها المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من مساحة الملعب، واختتم رازفان المران بتطبيقات تكتيكية وسط مشاركة سالم الدوسري بعد أن أنهى برنامجه، وتابع التدريبات رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن نافل.
ويؤدي الفريق مرانه غداً حيث يشتمل البرنامج على تواجد اللاعبين في مقر النادي عند الساعة (4:45) عصراً فيما يجري المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مؤتمراً صحفياً للحديث عن اللقاء رفقة أحد لاعبي الفريق عند الساعة (4:50) عصراً، على أن يبدأ المران المغلق عند الساعة (5:45) مساءً.
، الهلال يستعيد سالم الدوسري قبل مواجهة ضمك ،
المصدر : الخليج 365
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