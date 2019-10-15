فيديو وصور.. الأمير سلطان بن أحمد يؤدي القسم أمام خادم الحرمين بعد تعيينه سفيراً لدى البحرين

أدى الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز اليوم (الثلاثاء)، أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين. وقال الأمير سلطان: “أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص”.

ثم تشرف السفير لدى مملكة البحرين بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته. حضر أداء القسم، وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف.