شرطة الرياض: القبض على شخص ارتكب جرائم نصب واحتيال على العاملين في محلات الذهب

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على جانٍ ارتكب جرائم نصب واحتيال على العاملين في محلات بيع الذهب والمجوهرات. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشرطة أن الجاني مواطن في العقد الثالث من العمر، وكان يوهم العاملين في المحلات برغبته في شراء المصوغات الذهبية ويسرقها. وأفاد بأن الجاني اعترف بارتكابه خمس جرائم تجاوزت قيمة المسروقات فيها 51 ألف ريال، مشيراً إلى أن الشرطة اتخذت بحقه جميع الإجراءات النظامية.

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