صور: رئيس وزراء باكستان يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في استقباله

وصل إلى الرياض اليوم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والوفد المرافق له، وكان في استقباله بمطار الملك خالد، أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وعدد من المسؤولين.

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