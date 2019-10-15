الأمير خالد بن بندر يبرز دور المملكة في سوق النفط.. ويتحدث عن طريقة الرئيس الأمريكي في “التغريد”!

وصف الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود سفير السعودية في بريطانيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”وحش التغريدات”. جاء ذلك خلال كلمة بن بندر أمام مركز الدراسات الدفاعية بمعهد رويال يونايتد للخدمات، في مدينة وستمنستر، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي يتميز بردة الفعل السريعة جداً من خلال كتابة التغريدات عبر تويتر.

وأشار السفير خلال كلمته إلى إجراء أمريكا بسحب قواتها من منطقة الشمال السوري بالتزامن مع العملية العسكرية التركية، مؤكداً على أن هذه الخطوة “لا تعطي ثقة ولا تُصدق”. وتابع بن بندر حديثه عن دور المملكة في سوق النفط قائلاً “السعودية تصرفت في مصلحة العالم، كان يمكن السماح لأسعار النفط بالارتفاع وربح الملايين والملايين أكثر مما حققته، حاولنا التحكم فيه لأنه لن يكون جيدًا للعالم، إذا مرض العالم فإن المملكة العربية السعودية تمرض”.