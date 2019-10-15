«تعميم عاجل».. التعليم تلزم المدارس بإدخال فرق الإسعاف لإنقاذ الحالات الطارئة

علمت «عاجل» من مصادرها أن وزارة التعليم اتخذت إجراءات عاجلة لضمان سلامة الطلاب والطالبات حال تعرضهم لأي طارئ يتطلب تدخلًا من جهات الإسعاف.
وبينت المصادر أن نائب وزير التعليم شدد في تعميم عاجل تلقته مديريات التعليم مؤخرًا على أن عامل الوقت مؤثر في الحالات الطبية التي تستدعي تدخل الفرق الإسعافية أو النقل للمستشفي.
وذكرت المصادر أن التوجيهات شددت على أنه ينبغي في حالة وقوع حالة طارئة التواصل مع أقرب مركز صحي أو الهلال الأحمر على الرقم ٩٩٧ أو تطبيق «اسعفني» مع الالتزام بالسماح للفرق الإسعافية بالدخول لكل المدارس (بنين وبنات) وعدم تعطيلها عن نقل الحالات التي تحتاج ذلك لأي سبب من الأسباب.
وكانت بعض مدارس التعليم شهدت حالات تشاجر بين الطلاب، بينما قامت بعض مدارس البنات بتعطيل دخول الفرق الإسعافية.
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