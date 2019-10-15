وفد من مكتب تعليم العارضة يزور مجمع ديحمة

زار وفد من مكتب تعليم العارضة مجمع تحفيظ القرآن الكريم بديحمة التابعة لمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي الحاصل على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم فئة القيادة المدرسية في دورتها الـ16. وتأتي هذه الزيارة ضمن الزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات بين مكاتب التعليم للارتقاء بالعملية التعليمية والاستفادة من النماذج المتميزة لتعميمها ونشرها في بقية مكاتب التعليم. ورحب مدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق محمد الصميلي، بالوفد الزائر والمكون من مدير مكتب تعليم العارضة أحمد علي جبرة ومشرفي القيادة المدرسية بالمكتب و16 قائدا من قادة مدارس العارضة، مشيدا بهذه الخطوة التي تشكل خطوة في المسار الصحيح للوصول للتميز بجميع مدارس المنطقة. وقدم قائد المجمع حسين عبده قيسي شرحا مفصلا عن البرامج والخطط الإستراتيجية لقيادة المجمع والمبادرات والبرامج التعليمية المتنوعة، وذلك خلال تجول الوفد في المجمع، مطلعين على ما يحويه المجمع من صفوف دراسية ومرافق متعددة. عقب ذلك زار الوفد التعليمي مركز الهوايات والأنشطة بالمجمع ومصادر التعلم والمرسم والعيادة الصحية والمعامل التعليمية. وأشاد الوفد الزائر في ختام جولته بما شاهده من برامج وخطط المجمع وانضباط مدرسي وارتفاع لمستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب، مقدما شكره لمدير مكتب تعليم صامطة وقائد المجمع ومعلميه وكافة الكوادر الإدارية. وفي ختام الزيارة قدم مدير مكتب تعليم العارضة درعا تذكاريا لمدير مكتب تعليم صامطة وقائد مجمع التحفيظ.



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