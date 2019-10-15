فيصل بن مشعل يشيد بأداء

أكد أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، عن فخره واعتزازه بما يقدمه المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة»أداء» من عمل حيوي مهني محترف مساهم في رفع كفاءة أداء الأجهزة، مشيرا إلى أن المركز مرآة حقيقية للجهات الحكومية، وما يقدمه من خدمات عالية الجودة ستكون عاملا مساهما للرفع من معدل الإنجاز لدى الأجهزة العامة. وقال «إن ما يساهم به المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة هو دعم للأجهزة في تنفيذ غاياتها وخططها الإستراتيجية وفق مؤشرات تسهم في تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد أوجه الصعوبات التي تواجهها في مسارها، وعامل مهم في تعزيز قدراتها عبر اقتراح الحلول والاقتراحات المناسبة للرفع من كفاءة الأداء لديها خدمة لأبناء هذا دوت الخليج المبارك». جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الأسبوعية مع المواطنين بقصر التوحيد بمدينة بريدة، بحضور الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، ووكلاء الإمارة ومسؤولي القطاعات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال وأهالي المنطقة التي كانت بعنوان «أضواء على مركز أداء».



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