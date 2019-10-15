محافظ هروب يرأس اجتماع المجلس المحلي

رأس محافظ هروب فيصل ناصر بن لبده، اجتماع المجلس المحلي بمحافظة هروب، وذلك بحضور رئيس بلدية هروب المهندس أحمد حكمي، وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهلية بقاعة الاجتماعات بمقر بلدية هروب. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة باحتياجات محافظة هروب ومراكزها من المشروعات والمرافق الخدمية في مختلف المجالات، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين التنموية، وبحث الخطط التطويرية التي تشهدها محافظة هروب، فيما شدد محافظ هروب فيصل بن لبده؛ على الجميع ببذل قصارى جهودهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة والمراكز التابعة لها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، وفقا لتوجيهات وتطلعات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أمير منطقة جازان بالنيابة لتلمس احتياجات المواطنين وتهيئة الخدمات في شتى المجالات.



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