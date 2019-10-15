افتتاح أعمال لجنة بناء إستراتيجية النيابة العامة ونظام قضايا الإلكتروني

توصيات
خرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها: الإذن بالانطلاق والتنفيذ، التركيز على الاهتمام بالموظفين، السرعة في الإنجاز، الالتزام بالمدة المحددة في خطة العمل كحد أعلى، تكملة إنجاز نظام قضايا.
تذليل العقبات
أكد النائب العام تقديمه الدعم الكامل لتحقيق هذه المهمة، موجهاً جميع الأقسام والإدارات والدوائر، لتذليل العقبات في سبيل نجاح هذه الخطة، وخروجها بالشكل الذي يرسم الإنجاز المميز للنيابة العامة. وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية يجب أن تأتي متسقة ومتناغمة مع رؤية المملكة 2030 والتي شلمت كل المجالات؛ ومنها ما يخص الجانب العدلي؛ وبأن تسهم النيابة العامة بفاعلية في تحقيق أهداف ومؤشرات الرؤية؛ لا سيما ما يخص مكافحة الفساد، وتوفير الضمانات الحقوقية، والعمل على حماية الفرد والأسرة. واختتم المعجب الاجتماع بموافقته على تشكيل اللجنة التوجيهية والتي سيكون لها الدور الأكبر في متابعة الأداء. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي امتداداً لاجتماعات سابقة بشأن خطط العمل للجنة بناء إستراتيجية النيابة العامة واستتمام نظام قضايا الإلكتروني.
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