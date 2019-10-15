استقبل أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة، محافظ النبهانية طارق اليحياء يرافقه المدير العام للتشغيل بشركة معادن للذهب مبارك الشيخي، ورئيس مركز عريفجان ساحوق محمد الحربي كما استقبل عددا من شباب المركز الذين قدموا للسلام عليه، وإطلاعه على مبادرة شركة معادن بإنشاء مبنى «مركز معادن الثقافي والوعي الفكري». وفي بداية الاستقبال رحب بالجميع، مثمنا لمعادن دورها الرائد في المساهمة بالتنمية المجتمعية من خلال إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري، للإسهام في إيجاد مخرجات وطنية مثقفة ورفع مستوى الوعي الفكري والوطني والشرعي لدى الشباب، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الوطنية والمواطنة والاعتدال والتسامح، والمحافظة على الهوية الوطنية والحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة، وتعزيز وترسيخ مبادئ الوطنية والانتماء، لمواجهة كافة الأفكار الدخيلة التي تتعارض مع الوسطية والاعتدال. ونوه أمير القصيم بالمبادرات الوطنية لشباب المنطقة، متمنيا لهم التوفيق في تقديم مزيد من المبادرات النافعة والمفيدة، داعيا الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة، لافتا إلى أن المشاركات الإيجابية للشباب نحو خدمة المجتمع داعم أساسي في عملية التنمية المجتمعية بالمنطقة، والتي تؤكد توجيهات القيادة الحكيمة على دور المواطنين والمواطنات في التنمية، وإشراك الشباب في جميع المجالات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وما تحمله من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد المملكة لمستقبل واعد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.