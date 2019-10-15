السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية في أبو ظبي



أبوظبي 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

انطلقت اليوم في إمارة أبوظبي فعاليات "المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية الثاني عشر" التي ينظمها المجلس العالمي للسياحة العلاجية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة ودائرة الصحة في أبوظبي، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور مدير عام قطاع السياحة وجودة الحياة بالهيئة العامة للاستثمار ماجد بن مكي الغانم وعضو مجلس إدارة الجمعية

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 100 من قادة المجال الصحي ونخبة من الجهات الفاعلة في القطاع الطبي من مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين والمشترين والوزارات والهيئات الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض آخر التطورات في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية المتقدمة والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع وبرنامج جودة، إضافة إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطب وتوفر خدمات فريدة ومتخصصة ليحظى المرضى من مختلف أنحاء العالم بتجربة علاجية استثنائية لا مثيل لها، إلى جانب توفير أفضل برامج الرعاية وتجارب السياحة العلاجية.

وينظم المؤتمر ورش عمل وجلسات تعليمية للمشاركين، إضافة إلى زيارة عدد من مستشفيات أبوظبي للاطلاع على الإمكانيات عالمية المستوى والبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية.

// انتهى //

21:38ت م

0317



أبوظبي 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم في إمارة أبوظبي فعاليات "المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية الثاني عشر" التي ينظمها المجلس العالمي للسياحة العلاجية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة ودائرة الصحة في أبوظبي، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور مدير عام قطاع السياحة وجودة الحياة بالهيئة العامة للاستثمار ماجد بن مكي الغانم وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة الصحية مناحي القحطاني.ويشارك في المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من 100 من قادة المجال الصحي ونخبة من الجهات الفاعلة في القطاع الطبي من مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين والمشترين والوزارات والهيئات الصحية.ويهدف المؤتمر إلى استعراض آخر التطورات في مجال الرعاية الصحية والبنية التحتية المتقدمة والتشريعات واللوائح المنظمة للقطاع وبرنامج جودة، إضافة إلى أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال الطب وتوفر خدمات فريدة ومتخصصة ليحظى المرضى من مختلف أنحاء العالم بتجربة علاجية استثنائية لا مثيل لها، إلى جانب توفير أفضل برامج الرعاية وتجارب السياحة العلاجية.وينظم المؤتمر ورش عمل وجلسات تعليمية للمشاركين، إضافة إلى زيارة عدد من مستشفيات أبوظبي للاطلاع على الإمكانيات عالمية المستوى والبنية التحتية المتقدمة للرعاية الصحية.// انتهى //21:38ت م0317

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية في أبو ظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.