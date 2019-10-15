السعودية اليوم / أمطار على بعض مراكز محافظة أملج



أملج 16 صفر 1441 هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخاتٍ من البرد على بعض مراكز محافظة أملج، شملت مركز الشبحة ومركز الرويضات ومركز مرخ والقرى والهجر التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.