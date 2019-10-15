

تبوك 16 صفر 1441هـ الموافق 15 أكتوبر 2019 م واس

عقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة الإشراف التربوي اليوم لقاءً تربوياً لعرض مؤشرات نواتج التعلم ومتابعة تطبيقها في مدارس المنطقة, مستهدفاً 78 مشرفة تربوية,

وذلك على مسرح الإدارات النسائية بتبوك

وأوضحت أخصائية التقويم بتعليم تبوك ابتسام الربيع أن اللقاء تناول التعديلات على منظومة الأداء الإشرافي الإصدار "6 " ، وركز على نواتج التعلم ورفع التحصيل الدراسي لدى الطالبات، وأهمية التعاون بين المشرفة وقائدة المدرسة والمعلمة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية للمدرسة في نواتج التعلم ورفع تقارير من القائدة ورئيسة القسم وأخصائية التقويم عن مدى التحسن في مستوى الطالبات بعد إجراء الاختبارات، في إطار تحسين وتنمية مهارات القيادات المدرسية في تطبيق مؤشرات نواتج التعلم .

// انتهى //

20:46ت م

0306





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم تبوك يناقش مؤشرات نواتج التعلم ومتابعة تطبيقها في مدارس البنات بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.